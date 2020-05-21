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Зинаида Гречаный поздравила граждан с Всемирным днем культурного разнообразия


Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Этот день был объявлен ООН, чтобы люди лучше осознавали ценности культурного разнообразия и важность диалога между цивилизациями, независимо от языка, этнической принадлежности, вероисповедания или экономического развития государств.

"Республика Молдова - это многонациональное государство, в котором гармонично сочетаются разные культуры - этим наша страна прекрасно выделяется на карте Европы.

Сосуществование культур, обычаев, традиций разных народов на молдавской земле - это достояние, которым мы гордимся, и которое должны сохранять с любовью и мудростью", - отметила спикер парламента Зинаида Гречаный в праздничном послании.


Опубликовано: 09:54 21/05/2020

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