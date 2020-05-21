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Трагедия в Кишиневе: Молодой военный покончил жизнь самоубийством


Военный-контрактник в возрасте 26 лет выбросился сегодня утром с 10 этажа жилого дома в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Трагедия произошла сегодня в 07.00.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Оборонное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего.


Опубликовано: 09:39 21/05/2020

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