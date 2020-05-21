Военный-контрактник в возрасте 26 лет выбросился сегодня утром с 10 этажа жилого дома в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.



Трагедия произошла сегодня в 07.00.



Обстоятельства трагедии выясняются.



Оборонное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего.