Трагедия в Кишиневе: Молодой военный покончил жизнь самоубийством
Военный-контрактник в возрасте 26 лет выбросился сегодня утром с 10 этажа жилого дома в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Трагедия произошла сегодня в 07.00.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Оборонное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Трагедия произошла сегодня в 07.00.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Оборонное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Опубликовано: 09:39 21/05/2020
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