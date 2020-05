Curtea Constituțională a Republicii Moldova trebuie reformată. De acest lucru sunt siguri experții și foștii lideri ai acestei structuri. În acest sens, a fost creat un grup de inițiativă, care va încerca implementarea unei reforme în acest sens. Astfel Curtea Constituțională nu va fi folosită drept instrument politic.



Fostul președinte al Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, s-a alăturat grupului de inițiativă și consideră că situația din jurul acestei structuri în ultimii ani trezește motive de îngrijorare. Juristul este convins că deciziile luate de judecători ar trebui să vizeze interesul statului și al populației.



DUMITRU PULBERE, EX -PREȘEDINTE AL CC

„Menirea oricărui organ al țării, fie parlament, președinte, guvern, printre care și Curtea Constituțională este nu a dezbina societatea prin activitatea sa, ci de a o uni în jurul constituției și a statalității Republicii Moldova.”



PAVEL MIDRIGAN, EXPERT

“Noi am făcut o analiză și am constatat că în acești ani, Curtea Constituțională prin hotărârile sale, în jur de 12, merge pe o cale greșită și deviază de la constituție. Noi ca cetățeni ai Moldovei nu putem să fim indiferenți, fiindcă avem copii, nepoți și consider că trebuie de revenit la o normalitate.”



Un alt fost președinte al Curții Constituționale, Victor Pușcaș, a propus schimbarea sistemului de numire a judecătorilor, astfel încât instanța să includă nu 6 membri, ci 7. Mai mult, al șaptelea să fie numit de președinte. Potrivit celor expuse de Pușcaș, acest lucru ar salva instituția de presiunea politică. La rândul său, fostul judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovschi, a propus modificarea legislației în vigoare a țării, astfel încât nu fiecare deputat să aibă dreptul să facă apel la Curtea Constituțională, ci doar un grup de parlamentari.



STANISLAV PAVLOVSCHI, EX - JUDECĂTOR CEDO

“În Franța, 60 de senatori pot adresa sesizare la Consiliul Constituțional al Franței. Un singur deputat sau senator, nu dispune de acest drept. Această regulă are un sens, și o logică foarte profundă. Problema trebuie să fie sesizată de un număr impunător de subiecți, fiindcă fiecare om are opinia sa. Dacă noi avem 101 deputați, avem 101 de opinii.”



Grupul de inițiativă format din 17 persoane va dezvolta un plan de acțiuni mai detaliat și îl va discuta în cadrul unei conferințe naționale care va avea loc în timpul apropiat.