Piața muncii s-a schimbat dramatic atât în ​​lume, cât și în Moldova, pe fonul pandemiei de coronavirus. Pierderi enorme se produc chiar și în acele domenii de activitate în care au existat întotdeauna cereri dar și venituri substanțiale. Ce profesii vor fi la mare căutare după pandemie, aflăm din reportajul colegei noastre, Ilona Vedrașco.



Datorită crizei, rata șomajului este în continuă creștere. În Moldova, pe fonul epidemiei COVID-19, peste 13 mii de cetățeni au devenit șomeri. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a furnizat pentru echipa noastră de filmare datele pentru perioada 1 aprilie - 20 mai a anului curent.





MARCELA GANEA, ȘEF, SERVICIUL MONITORIZARE, ANOFM



„De la începutul lunii aprilie 2020 până la data de astăzi au fost înregistrate circa 13 mii de persoane cu statut de șomer. Cifra a crescut considerabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai mulți s-au înregistrat în Municipiul Chișinău, Bălți, Soroca și Cahul”



Pandemia COVID-19 va schimba și piața mondială a muncii. În viitorul apropiat vom vedea ”apusul„ unor profesii și ”răsăritul” altora. Principala întrebare rămâne însă, ce profesii se vor solicita după pandemie? Ce studii să se facă sau în care domeniu să te perfecționezi, de unde să demisionezi și unde să obții un loc de muncă? Pentru început, potrivit specialiștilor, trebuie risipit mitul potrivit căruia cererea de profesii în domeniul medical este în creștere. În general, pe piața muncii sunt așteptate schimbări tectonice - industrii precum turismul, HoReCa, sportul și industria frumuseții suferă pierderi enorme. Companiile care operează în aceste sectoare pot fi obligate să-și concedieze lucrătorii în următoarele luni. Am decis să întrebăm specialiștii despre problemele de angajare și la ce ar trebui să se aștepte locuitorii din țara noastră. Analiza se bazează pe activitatea unuia dintre portalurile de căutare a locurilor de muncă din Moldova.



VLADIMIR BADAN, SPECIALIST PE PROBLEMELE ANGAJĂRII ÎN C MPUL MUNCII

”Anunțurile din domenii precum HoReCa, sportul și industria frumuseții de pe site-ul nostru au dispărut complet imediat după introducerea situației de urgență. Dar au apărut multe anunțuri noi. De exemplu, cele mai populare reclame pentru astăzi sunt șoferii de curierat cu propriile mașini. Atât de multe companii caută acum astfel de angajați„



Pe fonul tuturor solicitărilor și preferințelor angajatorilor, a fost întocmită o listă cu cele mai populare profesii. Și, potrivit experților, puțin din actualul scenariu se va schimba în viitorul apropiat. În acest moment, munca de acasă + 132%, a devenit cea mai populară. Cu toate acestea, experții sunt siguri că nu va fi posibilă trecerea completă la formatul de muncă la distanță, în țara noastră.



VLADIMIR BADAN, SPECIALIST PE PROBLEMELE ANGAJĂRII ÎN C MPUL MUNCII

„Tendința de a lucra acasă nu a ajuns încă în Moldova. În țările mai dezvoltate din Europa sau America în timpul pandemiei, această tendință a crescut dramatic. Dar în Moldova acest lucru este mai dificil. Desigur, există companii care au trecut la modul online, iar vânzările lor au crescut, din motive evidente. Ei și-au dat seama că nu au nevoie de un birou și pot lucra de acasă. Dar mi se pare că, nu suntem gata să trecem pe deplin la platformele online ".



Mai departe pe listă se află curierii și șoferii + 81% față de anul trecut. Cererea a crescut atât pentru operatorii de call-centre + 56%, cât și pentru cei din IT + 52%. De asemenea, au crescut cererile pentru: traducători, asistenți sociali, muncitori auxiliari, lucrători în producție și în sectorul de vânzare cu amănuntul dar și muncitori fără experiență de muncă care închid lista. După pandemia de coronavirus, cei mai solicitați pot fi și: consultanții anti-criză, consultanți în finanțe personale, experți în digitalizarea proceselor, programatori, dar și manageri de conținut. Ilona Vedrașco, Victor Mogîldea, Victor Duduc pentru Accent TV.