



За сутки в Молдове подтверждено 213 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших с начала пандемии достигло шести тысяч пятисот пятидесяти трёх человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Кишиневе – 77 и в Приднестровском регионе - 24.



По данным нашего Минздрава продолжает увеличиваться количество заразившихся в селе Бэдичены, Сорокского района. На сегодняшний день там подтверждено 115 случаев, 38 человек госпитализированы. Сложная ситуация и в Страшенской районной больнице. В отделении хирургии и интенсивной терапии у 12 медиков подтверждён Ковид 19. За сутки в нашей стране скончались от осложнений, связанных с коронавирусом нового типа, 7 человек. 1 из сумерших – медработник. Число летальных исходов достигло 228. За последние сутки вылечились 445 человек. Этот показатель включает в себя число выздоровевших жителей Приднестровского региона и тех, кто лечились на дому. Всего с начала пандемии выздоровели 2 953 человека.