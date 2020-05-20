



Вот уже третий год подряд Молдова вместе с другими странами отмечает Всемирный день пчёл. Как правило, пасечники встречают этот праздник за работой. Он совпадает с сезоном забора меда из цветов акации. В этом году из-за ранних заморозков и после засухи урожай выдался небольшим – из-за чего цена меда может вырасти. О ситуации на рынке мёда – расскажем далее.



Если на Земле исчезнут пчелы, человечеству останется жить 4 года – говорил ещё Альберт Эйнштейн. Сегодня и пчеловоды говорят, что если популяция пчел сократится, то это скажется на продовольственной безопасности - ведь благодаря этим летающим насекомым продуктивность растения увеличивается на 80%. Но популяция пчёл неминуемо сокращается в последние годы и, прежде всего, из-за экологических проблем. С этим столкнулись многие страны мира, в том числе и Молдова.



ИОН МАКСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПАСЕЧНИКОВ

«Сейчас у нас сезон забора меда из цветов акации. В 2020-ом такого меда намного меньше, по многим причинам, в том числе природным. К примеру, сейчас на улице дождик, из-за этого пчелы не могут работать и собирать нектар».



Повлияла на урожай меда в этом году и беспрецедентная засуха.



ИОН МАКСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПАСЕЧНИКОВ

«Не все акации дают нектар, который могут собирать пчелы. В остальном – пасечники пытаются развивать и укреплять пчелиные семьи, но в этом году природа капризна и преподносит нам сюрпризы».



Пока о полномасштабном заборе меда из цветов акации говорить рано. Пасечники говорят, что нужно как минимум 10 дней, так как ещё не везде расцвела акация.



ИОН МАКСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПАСЕЧНИКОВ

«Пока сложно сказать, каким будет урожай акациевого меда в этом году. Например, на севере страны акация только начинает цвести, но мы надеемся, что урожай будет и будет хорошим. Впрочем, прошлогодних объёмов мы вряд ли достигнем».



Всемирный день пчёл был утвержден Генассамблеей ООН по инициативе пасечников Словении. В Молдове насчитывается порядка 8 тысяч пасечников и 260 тысяч пчелиных семей. Ежегодно в нашей стране производится порядка 7 тысяч тонн меда.