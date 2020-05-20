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Кишинёв борется с коррупцией



Соглашение о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным центром подписали власти столицы. Документ предусматривает двусторонние действия по борьбе с коррупцией.

Подписали соглашение генпримар муниципия Кишинёв Ион Чебан и глава антикоррупционного центра Руслан Флоча. Они выразили уверенность, что документ будет содействовать предотвращению коррупции, продвижению стандартов неподкупности должностных лиц и сотрудников местной публичной администрации.

ИОН ЧЕБАН, генеральный примар Кишинева
«Мы больше всего заинтересованы в том, чтобы сэкономить государственные деньги, работать открыто, и чтобы как можно меньше людей привлекались к сомнительным схемам и бизнесу».

Руслан ФлочА, директор национального антикоррупционного центра
«Если говорить о возможности, представленно й примарии Кишинева, то это станет реальной поддержкой населения во всем спектре предлагаемых услуг».

Чебан и Флоча отметили, что при необходимости будут создавать рабочие группы, антикоррупционные и специализированные линии для формирования активной гражданской позиции по осуждению коррупции.



Опубликовано: 20:42 20/05/2020




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