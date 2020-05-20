



Конституционный суд Республики Молдовы нуждается в реформировании. В этом уверены эксперты и бывшие руководители этой структуры. Именно поэтому создана инициативная группа, которая будет добиваться проведения реформы, чтобы КС стал независимым от политического влияния.



Бывший председатель Конституционного Суда Дмитрий Пулбере, вошедший в состав инициативной группы, считает, что ситуация вокруг этой структуры в последнее время, вызывает обеспокоенность. Юрист уверен, что решения, принимаемые судьями, должны быть направлены на объединение общества, должны приниматься в интересах государства и населения.



ДМИТРИЙ ПУЛБЕРЕ – ЭКС-ГЛАВА КС

«Задача каждой структуры – будь то парламент, правительство или администрация президента, или любого другого государственного учреждения, среди которых и КС – не раскол общества, а его объединение вокруг Конституции и государственности РМ».



ПАВЕЛ МИДРИГАН - ЭКСПЕРТ

«Мы провели анализ и констатировали, что КС своими решениями, порядка 12 решениями, идет по неверному пути, противоречащему Конституции. Мы, как граждане Молдовы не можем быть безразличными к происходящему, и считаем, что ситуация должны вернуться к нормальности».



Другой бывший глава КС Виктор Пушкаш предложил изменить систему назначения судей таким образом, чтобы в состав суда входили не 6 членов, а 7. Причем 7-ой назначался бы президентом. По мнению Пушкаша, это позволило бы избавить орган от политического давления. В свою очередь, бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский предложил изменить законодательство страны так, чтобы не каждый отдельный депутат имел право обратиться в КС, а лишь группа парламентариев.



СТАНИСЛАВ ПАВЛОВСКИЙ – ЭКС-СУДЬЯ ЕСПЧ

«Во Франции, например, направить запрос в Конституционный совет Франции может группа лишь в 60 депутатов или сенаторов. 1 депутат или 1 сенатор не обладает подобным правом, и это правило имеет под собой очень глубокую логику, заключающуюся в том, что проблема, которая рассматривается в Конституционном совете Франции, важна и касается большинства. У каждого человека – свое мнение, и если у нас 101 депутат, то у нас может быть 101 разное мнение».



Инициативная группа, состоящая из 17 человек, разработает более подробный план действий и обсудит его на национальной конференции, которая пройдет в ближайшее время.