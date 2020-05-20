



Рынок труда кардинально изменился как в мире, так и в Молдове, на фоне пандемии коронавируса нового типа. Колоссальные убытки несут даже те сферы деятельности, где всегда наблюдался высокий спрос и доход. Какие профессии будут востребованы после пандемии, узнавала Илона Ведрашко.



В связи с кризисом всегда растёт уровень безработицы. В Молдове на фоне эпидемии COVID-19 без работы остались уже более 13 тысяч граждан. Национальное агентство занятости представило данные за период с 1 апреля по 20 мая текущего года.





Марчела Ганя, шеф службы мониторинга Национальношл агентства занятости населения

«Сначала апреля 2020 года до сегодняшнего дня было зарегистрировано 13 тысяч безработных по всей Молдове. По сравнению с 2019 годом это число значительно выросло. Основной процент безработных зафиксированы в муниципиях Кишинев, Бельцы, Сороки, и Кагул».



Пандемия COVID-19 изменит рынок труда во всем мире. В ближайшее время мы увидим закат одних профессий и рассвет других. Главным вопросом остается, какие именно профессии будут востребованы после пандемии? На кого учиться, или переучиваться, откуда увольняться и куда устраиваться на работу? Для начала, по словам специалистов, стоит развеять миф о том, что сейчас растёт спрос на медицинские профессии. В целом на рынке рабочей силы ожидаются тектонические сдвиги - такие отрасли как туризм, HoReCa, спорт и индустрия красоты несут колоссальные убытки. Компании, работающие в этих секторах, наверняка будут вынуждены в ближайшие месяцы увольнять своих работников. Мы решили поинтересоваться у специалистов по проблемам трудоустройства, на что же стоит рассчитывать жителям нашей страны. Его анализ основан на работе одного из молдавских порталов по поиску работы.



Владимир Бадан, специалист по проблемам трудоустройства

«Объявления из таких сфер, как HoReCa, спорт и индустрия красоты, на нашем сайте полностью пропали сразу после введения Чрезвычайного Положения. Но появилось много новых объявлений. Например, самые популярные объявления на сегодня это курьер-водитель на собственной машине. Очень многие компании сейчас ищут таких сотрудников».



На фоне всех запросов и предпочтений работодателей, был составлен список самых востребованных профессий. И, по словам специалистов в ближайшем времени мало что изменится. На данный момент самой востребованной стала работа из дома + 132%. Однако специалисты уверены, что полностью перейти на удаленный формат труда в нашей стране не получится.



Владимир Бадан, специалист по проблемам трудоустройства

«В Молдову тенденция работы на дому еще не добралась. В более развитых странах в Европе или Америке во время пандемии эта тенденция очень сильно выросла. Но в Молдове с этим сложнее. Конечно, есть компании, которые перешли в онлайн режим, и их продажи по понятным причинам выросли. И естественно они поняли, что не нуждаются в офисе и могут работать из дома. Но мне кажется, что пока мы не готовы полностью перейти на онлайн платформы».



Дальше по списку идут курьеры и водители + 81% по сравнению с прошлым годом. Спрос вырос и на операторов колл-центров + 56%, и на работников в сфере IT +52 %. Так же востребованными стали: переводчики, социальные работники, разнорабочие, рабочие на промышленном производстве и в сфере розничной торговли, а замыкают список работники без опыта работы. После пандемии коронавируса наиболее востребованными так же могут стать: антикризисные консультанты, консультанты по личным финансам, эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.