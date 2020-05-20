



Игорь Додон продолжает рабочие поездки по районам республики. Сегодня президент побывал на Севере Молдовы. В Дрокиевском и Глодянском районах он пообщался с местными аграриями, обсудил существующие проблемы с главами районов, побывал в церкви и поздравил ветерана Великой Отечественной.



Первым пунктом рабочего визита стало аграрное предприятие Иона Бабэрэ в селе София. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник на общей площади в три тысячи гектаров. Также, здесь построен коровник и планируется выращивание табака. Президент остался доволен работой предприятия и подтвердил готовность руководства страны помогать экономическим агентам.



Игорь Додон высоко оценил внедрение новых технологий на известном предприятии по производству сахара, чьи технические мощности позволяют перерабатывать до трех тысяч тонн сахарной свёклы в сутки.



В Дрокии с председателем района Алексеем Василяном президент обсудил социально-экономическую и эпидемическую ситуацию. Игорь Додон заверил местные власти в том, что запланированные социальные и инфраструктурные проекты будут реализованы, и обещал помощь в решении проблем района.



Затем Игорь Додон побывал в семье 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Короленко, которого поздравил с прошедшим Днём Победы и вручил высшую награду страны – Орден Республики.



В завершении своего визита, президент Додон посетил Кафедральный собор Успения Богородицы, побеседовалв с настоятелем отцом Павлом, и вместе с ним помолился за мир и стабильность в Молдове.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, что в стране ситуация меняется к лучшему. И это происходит несмотря на все проблемы и вызовы, которые стоят перед нами. Да, еще есть над чем работать, но мы сумеем справиться».