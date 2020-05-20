



Интересы местных производителей всегда были в центре внимания нынешнего руководства страны. В этом контексте президент Игорь Додон заявил, что Молдова должна запретить импорт товаров, которые производят отечественные производители. Додон уточнил, что эта мера поддержки местного бизнеса особенно важна именно сейчас – в период пандемии. Подробности – в нашем следующем сюжете.



В ходе своего рабочего визита на север республики, глава государства посетил фабрику по производству сыров. Глава компании посетовал на то, что в Молдове достаточно сложно продавать свою продукцию. Её качество намного выше, чем импортной, однако, уступает по цене той же украинской, например.



«Мы пробовали продавать в магазинах, но там все наводнено украинской продукцией. Мы почему решили ориентироваться именно на сыры, потому что лишь 15% местных сыров продавались в Молдове, но мы не знали, что все остальные продажи – это импортные товары. Знаете, мы стали производить специальный вид творога, наиболее подходящий для плацинд, но фирма, занимающаяся массовым приготовлением плацинд, завезла с Украины 40 тонн такого творога. Они говорят, нам у вас невыгодно брать, потому что Украина нам поставляет по 26 леев за кг, а у нас себестоимость выходить в 36 леев».



Президент пообещал, что правительство пересмотрит подход к мерам поддержки местного производителя таким образом, чтобы молдавский рынок не был наводнен импортными товарами в ущерб своим собственным.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Необходимо закрыть импорт для того, что мы сами можем производить».



Глава предприятия подчеркнул, что местный бизнес очень ждет дополнительной поддержки от государства. Он уточнил, что от этого выиграют не только сотрудники компаний, но и большинство населения. Молоко для производства сыра покупается в 15 близлежащих селах, и в случае уменьшения продаж сыров, местные жители лишаться даже этих доходов.