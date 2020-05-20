



Ремонт дорог в Молдове начнется в кратчайшие сроки. Правительство утвердило проект решения, согласно которому населенные пункты республики получат на эти цели 1 миллиард 125 миллионов леев. Дополнительно 250 миллионов леев будет направлено на ремонт национальных магистралей. Минэкономики в ближайшее время объявит тендеры, после которых и начнутся - масштабные дорожные работы.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Наверное, самое важное сегодняшнее решение – это утверждение проекта, направленного на реабилитацию дорожной инфраструктуры, это национальные и местные дороги. В этих целях только на ремонт дорог в населенных пунктах было выделено 1 миллиард 125 миллионов леев. Сегодняшним решением мы распределили эти деньги всем населенным пунктам страны».



Деньги на ремонт дорог будут получены абсолютно всеми населенными пунктами. Размер суммы устанавливался посредством заложенного в проект механизма. В постановлении правительства также содержится список национальных дорог, на ремонт которых выделено дополнительно 250 миллионов леев. Речь об участках трасс: Оргеев – Бравича – Калараш, Тудора – Паланка, Бессарабка – Чадыр-Лунга, Делакэу-Бульбоака, Чадыр-Лунга – Конгаз и другие. Некоторые из них не ремонтировались десятилетиями.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Начиная со следующей недели Минэкономики и подведомственные ему структуры, объявят тендеры на эти работы. Надеемся, что эта процедура завершится в кратчайшие сроки в соответствии с законом и транспарентно, чтобы уже в этом году хорошая практика по ремонту дорог в населенных пунктах страны продолжилась».



Ион Кику отметил, что средства на ремонт дорог были включены в проект ректификации госбюджета, утвержденного парламентом 23 апреля. Несмотря на потерю российского кредита, который также был включен в бюджет – от инвестиций в инфраструктуру страны правительство не отказывается. Минфину и МИДЕИ поручено заняться поисками дополнительного внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит госбюджета.