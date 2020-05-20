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Правительство одобрило программу ремонта и содержания дорог


Правительство одобрило программу по ремонту и содержанию национальных и местных дорог. На ее реализацию из госбюджета выделят 1, 375 млрд. леев. Из этой суммы 250 млн. леев предусмотрены для ремонта национальных дорог.

1,125 млрд. леев направят на реабилитацию местной дорожной инфраструктуры. По плану подлежат ремонту участки дорог во всех 900 мэриях страны.

Премьер Ион Кику заявил, что на будущей неделе начнется проведение тендеров с тем, чтобы и в этом году работы в этом направлении были продолжены.


Опубликовано: 17:53 20/05/2020

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