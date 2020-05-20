Президент Игорь Додон побывал в районной больнице Глодян, где до недавнего времени был один из крупных очагов распространения коронавируса. Всего за время эпидемии в медучреждении было госпитализировано 187 человек с диагнозом COVID-19.



- Благодаря огромным усилиям врачей и слаженным действиям местных и центральных властей ситуацию удалось стабилизировать. Выразил за это признательность всем медицинским работникам и обещал выступить с инициативой о значительном увеличении финансирования системы здравоохранения, в том числе? в виде повышения зарплат, – сообщил президент.



Рабочая поездка на север Молдовы продолжилась в райцентре Глодян, где Игорь Додон провел беседу с председателем района Ионом Кожокару.



- Затронули различные проблемы развития региона, а также эпидемическую ситуацию. Господин Кожокару рассказал об основных трудностях, с которыми сталкиваются местные власти, и я обещал оказать посильную помощь. – отметил президент на своей странице в Facebook.



Кроме того, Додон навестил ветерана Великой Отечественной войны, 98-летнего Николая Колибабу. Поздравил его с прошедшим Днём Победы и вручил ему Орден Республики, высшую награду страны.