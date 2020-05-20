Срочно! 213 новых случая инфицирования COVID-19
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, за последние сутки в Молдове зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, количество заболевших достигло 6553 человек.
Всего за сутки обработано 1502 теста на выявление инфекции.
За последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больниц 445 человек. Общее число выздоровевших составляет 2953.
С начала эпидемии скончались 228 человек.
Таким образом, количество заболевших достигло 6553 человек.
Всего за сутки обработано 1502 теста на выявление инфекции.
За последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больниц 445 человек. Общее число выздоровевших составляет 2953.
С начала эпидемии скончались 228 человек.
Опубликовано: 17:48 20/05/2020
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