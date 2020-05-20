По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, за последние сутки в Молдове зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом.



Таким образом, количество заболевших достигло 6553 человек.



Всего за сутки обработано 1502 теста на выявление инфекции.



За последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больниц 445 человек. Общее число выздоровевших составляет 2953.



С начала эпидемии скончались 228 человек.