Președintele țării, Igor Dodon, a vizitat spitalul din orașul Glodeni, unde, până nu demult, a fost unul dintre cele mai mari focare de răspândire a coronavirusului. În total, în spital au fost internate 187 de persoane diagnosticate cu COVID-19.



„Datorită eforturilor considerabile ale medicilor și acțiunilor coordonate ale autorităților locale și celor centrale, s-a reușit stabilizarea situației. În legătură cu aceasta, am exprimat recunoștință tuturor lucrătorilor medicali, asigurându-i de faptul că voi lansa o inițiativă̆ de majorare esențială a finanțării sistemului de sănătate, inclusiv sub formă de creștere a salariilor”, a anunțat președintele.



Igor Dodon a avut o întrevedere și cu președintele raionului, Ion Cojocaru.



“Am abordat diferite subiecte legate de dezvoltarea regiunii, inclusiv situația epidemiologică. Ion Cojocaru a relatat despre cele mai mari probleme cu care se confruntă autoritățile locale. Am dat asigurări că voi acorda tot sprijinul posibil în depășirea acestora”, a anunțat președintele pe Facebook.



Șeful statului l-a vizitat și pe Nicolae Colibaba, veteran al Marelui Război pentru Apărarea Patriei, în vârstă de 98 de ani. Igor Dodon i-a înmânat veteranului Ordinul Republicii.