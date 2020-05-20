Демократическая партия осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове с использованием прямых попыток подкупа депутатов. В своем обращении партия призывает к отказу от методов, которые используются для привлечения депутатов ДПМ в различные политические схемы.



- Бывших депутатов ДПМ вынуждают к привнесению хаоса и нестабильности в стране, - говорится в заявлении партии.



В ДПМ подтвердили поддержку правительству Иона Кику.



- В эти сложные времена для всех граждан необходимо единство и быстрые решения. Призываем все политические силы, гражданское общество и граждан объединить усилия, чтобы найти быстрые и хорошие решения и избежать политической нестабильности… Обращаемся к правой оппозиции - не поддавайтесь обману группы Шор-Канду, которая не желает проевропейского правительства, что означало бы корректность, транспарентность в финансировании и завершение резонансных дел, - отмечают в партии.