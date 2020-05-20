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ДПМ осуждает попытки внешнего давления, ведущие к дестабилизации ситуации в стране


Демократическая партия осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове с использованием прямых попыток подкупа депутатов. В своем обращении партия призывает к отказу от методов, которые используются для привлечения депутатов ДПМ в различные политические схемы.

- Бывших депутатов ДПМ вынуждают к привнесению хаоса и нестабильности в стране, - говорится в заявлении партии.

В ДПМ подтвердили поддержку правительству Иона Кику.

- В эти сложные времена для всех граждан необходимо единство и быстрые решения. Призываем все политические силы, гражданское общество и граждан объединить усилия, чтобы найти быстрые и хорошие решения и избежать политической нестабильности… Обращаемся к правой оппозиции - не поддавайтесь обману группы Шор-Канду, которая не желает проевропейского правительства, что означало бы корректность, транспарентность в финансировании и завершение резонансных дел, - отмечают в партии.


Опубликовано: 16:47 20/05/2020

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