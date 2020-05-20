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В рамках рабочей поездки в Дрокию, президент Игорь Додон посетил районную больницу


В рамках рабочей поездки в Дрокию, президент Игорь Додон посетил районную больницу им. Н. Тестемицану, рассчитанную на 240 коек.

Президент отметил, что в Дрокиевском районе эпидемическая ситуация одна из наиболее благоприятных в Молдове, при этом местный персонал имеет необходимые средства защиты.

- Поблагодарил всех медицинских работников за их огромные усилия по недопущению дальнейшего распространения вируса, – написал президент на своей странице в соцсети.

В продолжение поездки президент посетил молочный комбинат в городе Дрокия. Предприятие создано в 2004 году, а сейчас здесь трудятся около 50 человек.

Также, Игорь Додон побывал на одном из крупнейших в Молдове сахарных заводов, который был построен в 1957 году. Предприятие может перерабатывать до трёх тысяч тонн сахарной свёклы в сутки; в сезон здесь работают до 500 человек.

- Приветствовал руководство и коллективы обоих предприятий, высоко оценил внедрение новых технологий и использование современного оборудования, что позволяет снизить энергозатраты и повысить эффективность производства. – отметил Игорь Додон.


Опубликовано: 16:45 20/05/2020

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