(Articolul analitic al politologului Bogdan Țîrdea)



Cum un oligarh fugar și finul său încearcă să oprească un mecanism al justiției



În ultimele două săptămîni, Moldova a ajuns la o linie care ar putea duce la ceea ce așteptau cetățenii noștri de mult timp – întoarcerea aeroportului, arestarea participanților la furtul miliardului.



Salut din Occident!



La 23 aprilie, Parlamentul a votat pentru ceditul rusesc de 200 de milioane de euro. Grupul Sandu – Candu – Șor a făcut mare isterie, care, mai apoi s-a transformat într-un urlet colectiv. Și în timp ce deputații urlau, S. Sîrbu a făcut apel la Curtea Constituțională, solicitînd anularea împrumutului. Judecătorii, neavînd încă decizia Parlamentului, au acceptat cererea, l-au înlăturat pe președintele Curții Constituționale, Vladimir Țurcan, numind-o pe Domnica Manole în această funcție și pînă în seara de 7 mai au suspendat legea cu privire la Acordul de credit cu Federația Rusă.



Deja în dimineața zilei de 7 mai, situația a început să se tensioneze. Și odată cu opoziția compradore, totul a decurs conform planului. Dar planul era simplu: Curtea Constituțională blochează împrumutul rusesc – și aici „salvatorii” români vin și dau 3,5 milioane de euro, dar nu în bani, ci prin ajutor. Și cel mai important lucru este că echipamentul militar ajunge în ajunul zilei de 9 mai. Și exact în ziua deciziei CC. Așa salut din Occident. Nu a fost prea frumos, desigur. Se blochează un ajutor real din partea Rusiei pentru ca cineva să se prezinte drept bunătatea întruchipată. Dar trebuie de remarcat că totul s-a produs în conformitate cu standardele europene!



De fapt, a fost doar un circ. Decizia era cunoscută dinainte. Trei judecători care au fost numiți de blocul ACUM (Manole, Roșca, Șova), iar la al patrulea judecător sora lucrează în ambasada americană. Judecătorii au jucat un spectacol. Au început să acuze autoritățile de amenințări, șantaj, presiune, supraveghere … S-au îndreptat către UE, Comisia de la Veneția. Ședința a durat 7 ore! Verdictul a fost dat, ca în zilele lui Plahotniuc – pînă la ora 22:00. Și toate pentru a justifica cel puțin cumva comanda din exterior, despre care toată lumea știa.



Și o soluție care era și ea cunoscută dinainte. Au vrut să ofere acestui circ cel puțin un indiciu de decență, dar nu a funcționat. Un tablou jalnic al lacheilor mizerabili. Să dăm cărțile pe față: Curtea Constituțională este garantul oligarhiei și al managementului extern. De aici toate problemele. Patru oameni (nici măcar șase!) pot strivi orice Parlament, Guvern, președinte, abroga orice lege, alegeri, voința poporului! Este suficient să cumpărați / intimidați / numiți patru judecători ai Curții Constituționale – și țara este în buzunarul dvs.! Acesta este vîrful, nucleul, centrul și sistemul nervos al tuturor necazurilor noastre. Și el nu se supune oamenilor, legii și Constituției, dar compradorilor și stăpînilor externi.



Sandu vrea să distrugă Guvernul pentru a-l priva pe Igor Dodon de resursa administrativă, dar nu e sigură dacă vrea să creeze un guvern cu Candu. Într-adevăr, aceasta este o alianță cu Plahotniuc, iar soarta tuturor partidelor care au fost în alianță cu el este bine cunoscută: AMN, PLDM, PL, PCRM – nu se regăsesc în Parlament. Partidele au fost distruse, la fel ca și conducătorii acestora.



Judecătorii CC



Pe 13 mai, Procurorul General A. Stoianoglo a prezentat cîteva precizări. În ceea ce privește supravegherea, el a spus: „Învinuirile de supraveghere ale membrilor Curții Constituționale au pornit de la unii politicieni și chiar judecători ai Curții Constituționale. Am verificat acest lucru și s-a stabilit că membrii Curții Constituționale nu au fost monitorizați sau ascultați – nimic din acestea. Acestea sunt pur și simplu declarații care au avut cel mai probabil obiective politice. Declarații care nu sunt argumentate, cu referire la unii agenți și oameni ciudați.



Așa stau lucrurile. Judecătorii CC au fost în rolul lui Joe, pe care nimeni nu îl poate prinde. Și știți de ce, pentru că nimeni nu are nevoie de el.



Fracțiunea – pentru aeroport



La 8 mai, deputații din Partidul Democrat (PDM) V. Vitiuc, O. Sîrbu, V. Ivanova și E. Bacalu au părăsit partidul. Vitiuc și Ivanova s-au confruntat cu Șor, Sîrbu și Bacalu – cu Pro Moldova (Candu). Puțin mai tîrziu, pe 18 mai, deputații V. Bîtcă și G. Verdeș, la fel au părăsit PDM. Majoritatea parlamentară formată din PDM și PSRM a rămas la limită cu 52 de deputați.



Tot pe 8 mai, fostul democrat A. Candu a postat o declarație în care a solicitat în mod deschis parlamentarilor să creeze un bloc anti-guvernamental. După cîteva ore, fracțiunea Șor s-a alăturat acestui grup de criminalitate organizată. Mai simplu spus, în Parlament a fost creată o singură fracțiune a lui Plahotniuc. Ea cică este pentru aeroport.



Care este cheia creării unei platforme anti-guvernamentale în Parlament? Vor să obțină sprijinul a cît mai multor deputați, pentru a avea mai mulți membri în două fracțiuni decît blocul ACUM… Acolo, la fel, sunt două partide! Aceasta pentru a obține mai multe funcții. ACUM are 25 de deputați, Candu și Șor – 19-20. Candu are nevoie de alți 5-6 deputați pentru a face negocieri pentru jumătate din ministere și pentru funcția de prim-ministru de la Pro Moldova. Iar Sandu va primi președinția. Aceasta este esența ofertei lui Candu. Ei bine, toamna – o pictură în ulei: Sandu este președinte, Candu este speakerul. Premierul este un fel de Leanca, adică pur și simplu premier – fără personalitate și fără putere. Și poate pînă în decembrie … vom asista la întoarcerea lui Plahotniuc în Moldova. El a promis că va distruge PSRM-ul.



Cu toate acestea, Candu s-a confruntat cu un incident. Cert este că Sandu este gata să distrugă guvernul cu Candu și Șor, dar încă nu a decis dacă să creeze o alianță cu Șor. Pe scurt, Vitiuc și Ivanova au aderat la fracțiunea greșită … Și aceasta este o pierdere serioasă a lui Plahotniuc.