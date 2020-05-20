Премьер-министр Ион Кику прокомментировал сообщение компании «Avia Invest», концессионера Кишиневского аэропорта, в котором говорится о погашении долга в 22 млн. леев.



- Инвестор понял, что долг перед государством нужно выплачивать. Сейчас не июль 2019 года, и реешелонирования не добиться. Нас проинформировали, что долг перед Органом гражданской авиации в размере около 22 млн. леев погашен сегодня. Это хорошее дело. Надеемся, что также быстро будут выплачены 10 млн. леев задолженности по налогам и сборам в бюджет, - написал премьер в социальной сети.



Уточним, что 18 мая Ион Кику заявил, что государство начало процедуру несостоятельности в отношении компании «Avia Invest».