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Премьер о действиях «Avia Invest»: Надеемся, что так же быстро будет выплачено 10 млн. леев задолженности по налогам и сборам в бюджет


Премьер-министр Ион Кику прокомментировал сообщение компании «Avia Invest», концессионера Кишиневского аэропорта, в котором говорится о погашении долга в 22 млн. леев.

- Инвестор понял, что долг перед государством нужно выплачивать. Сейчас не июль 2019 года, и реешелонирования не добиться. Нас проинформировали, что долг перед Органом гражданской авиации в размере около 22 млн. леев погашен сегодня. Это хорошее дело. Надеемся, что также быстро будут выплачены 10 млн. леев задолженности по налогам и сборам в бюджет, - написал премьер в социальной сети.

Уточним, что 18 мая Ион Кику заявил, что государство начало процедуру несостоятельности в отношении компании «Avia Invest».


Опубликовано: 15:24 20/05/2020

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