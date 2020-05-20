«Если они уничтожат парламентское большинство, мы попытаемся сформировать новое большинство – против мафии». Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат ПСРМ, вице-спикер Парламента Влад Батрынча.



«Страна спит, мафия просыпается! Это то, на что надеются Плахотнюк и его исполнители в парламенте, Канду и Про-Шор. Но страна не спит, правительство работает над тем, чтобы вернуть незаконно сданный в концессию Кишиневский аэропорт, независимые прокуроры продвигаются в деле о краже миллиарда и выдвигают новые обвинения против главы мафии Плахотнюка, против беглеца Илана Шора, они все ближе к другим бывшим и нынешним сановникам, причастным к краже века”, – пишет также Влад Батрынча.



В то же время депутат считает, что «мафия тоже не спит» и пытается свергнуть Генерального прокурора через Конституционный суд, только чтобы избавиться от уголовных дел и заслуженного наказания.



«Мафию можно победить, и мы сделаем это. Если они уничтожат парламентское большинство, мы попытаемся сформировать новое большинство против мафии, в котором Канду-Шору не будет места, в том числе для того, чтобы завершить борьбу с бандитами. Их место на нарах! И там они в конечном итоге окажутся. Если нынешнее правительство падет и сформировать другое не удастся, мы пойдем в народный суд, чтобы он избрал граждан, которые будут представлять его в парламенте: тех, кто с народом, страной или мафией? Мы победим, люди победят!» – заключил депутат.