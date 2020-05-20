Игорь Додон отправился в очередную рабочую поездку, на этот раз, на север страны. Президент посетил аграрное предприятие Valea Sofiei в селе София, Дрокиевского района.



Это многопрофильное хозяйство во главе с Ионом Бабэрэ занимается выращиванием пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника на общей площади в 3 тысячи гектаров. Кроме того, здесь построен коровник и планируется выращивание табака. Президент подтвердил готовность руководства страны помогать экономическим агентам.



Далее Игорь Додон отправился в город Дрокию, где на встрече с председателем района Алексеем Василяном заверил местные власти в том, что запланированные социальные и инфраструктурные проекты будут реализованы, обещал помощь в решении проблем района.



Сегодня же Игорь Додон навестил 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Короленко и вручил ему высшую награду страны – Орден Республики.



Президент побывал и в городском Кафедральном соборе Успения Богородицы.