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Игорь Додон отправился в очередную рабочую поездку на север страны


Игорь Додон отправился в очередную рабочую поездку, на этот раз, на север страны. Президент посетил аграрное предприятие Valea Sofiei в селе София, Дрокиевского района.

Это многопрофильное хозяйство во главе с Ионом Бабэрэ занимается выращиванием пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника на общей площади в 3 тысячи гектаров. Кроме того, здесь построен коровник и планируется выращивание табака. Президент подтвердил готовность руководства страны помогать экономическим агентам.

Далее Игорь Додон отправился в город Дрокию, где на встрече с председателем района Алексеем Василяном заверил местные власти в том, что запланированные социальные и инфраструктурные проекты будут реализованы, обещал помощь в решении проблем района.

Сегодня же Игорь Додон навестил 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Короленко и вручил ему высшую награду страны – Орден Республики.

Президент побывал и в городском Кафедральном соборе Успения Богородицы.


Опубликовано: 15:18 20/05/2020

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