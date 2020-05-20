Признанные юристы предлагают реформировать Конституционный Суд
Инициативная группа, в которую входят двое бывших председателей КС и экс-судья ЕСПЧ, предлагают провести международную конференцию, чтобы обсудить роль, обязанности и компетенцию Конституционного суда РМ.
- Лично я думаю, что наступил момент, когда необходимо серьезно проанализировать возможность реформы Конституционного суда. Ситуация радикально изменилась с момента формирования КС, - заявил бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловски.
Юрист считает, что пробелы в законодательстве провоцируют абсурдные ситуации.
- Например, в Молдове любой депутат обладает правом обратиться в КС. Если каждый воспользуется им, мы получим 101 обращение. Национальное законодательство не предусматривает механизма предупреждения подобного абсурда, - заявил Павловски.
Бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбере не исключает организации национального референдума с целью внесения поправок в Конституцию относительно деятельности инстанции.
- Лично я думаю, что наступил момент, когда необходимо серьезно проанализировать возможность реформы Конституционного суда. Ситуация радикально изменилась с момента формирования КС, - заявил бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловски.
Юрист считает, что пробелы в законодательстве провоцируют абсурдные ситуации.
- Например, в Молдове любой депутат обладает правом обратиться в КС. Если каждый воспользуется им, мы получим 101 обращение. Национальное законодательство не предусматривает механизма предупреждения подобного абсурда, - заявил Павловски.
Бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбере не исключает организации национального референдума с целью внесения поправок в Конституцию относительно деятельности инстанции.
Опубликовано: 15:14 20/05/2020
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