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Признанные юристы предлагают реформировать Конституционный Суд


Инициативная группа, в которую входят двое бывших председателей КС и экс-судья ЕСПЧ, предлагают провести международную конференцию, чтобы обсудить роль, обязанности и компетенцию Конституционного суда РМ.

- Лично я думаю, что наступил момент, когда необходимо серьезно проанализировать возможность реформы Конституционного суда. Ситуация радикально изменилась с момента формирования КС, - заявил бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловски.

Юрист считает, что пробелы в законодательстве провоцируют абсурдные ситуации.

- Например, в Молдове любой депутат обладает правом обратиться в КС. Если каждый воспользуется им, мы получим 101 обращение. Национальное законодательство не предусматривает механизма предупреждения подобного абсурда, - заявил Павловски.

Бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбере не исключает организации национального референдума с целью внесения поправок в Конституцию относительно деятельности инстанции.


Опубликовано: 15:14 20/05/2020

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