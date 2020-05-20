Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан. Он отметил, что деятельность этих учреждений, а также весь процесс обеспечения школьников едой необходимо существенно улучшить.



– Представители Счетной палаты сообщили мне сегодня, что ранее им чинили препятствия в проведении качественного аудита. Я попросил, чтобы меня лично информировали о таких случаях, а ответственные вице-примары будут следить за ситуацией. Хочу, чтобы мы могли действовать оперативно и эффективно, чтобы у нас больше не было случаев, когда на стол детей попадают рыба с червями и другая некачественная еда, – подчеркнул Чебан.



На данный момент 5 комбинатов школьного питания Кишинева обеспечивают едой около 40 тысяч столичных школьников.