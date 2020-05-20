Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на Порошенко в связи с предательством Родины!
 

Счетная палата проведет финансовый аудит 5 кишиневских комбинатов школьного питания


Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан. Он отметил, что деятельность этих учреждений, а также весь процесс обеспечения школьников едой необходимо существенно улучшить.

– Представители Счетной палаты сообщили мне сегодня, что ранее им чинили препятствия в проведении качественного аудита. Я попросил, чтобы меня лично информировали о таких случаях, а ответственные вице-примары будут следить за ситуацией. Хочу, чтобы мы могли действовать оперативно и эффективно, чтобы у нас больше не было случаев, когда на стол детей попадают рыба с червями и другая некачественная еда, – подчеркнул Чебан.

На данный момент 5 комбинатов школьного питания Кишинева обеспечивают едой около 40 тысяч столичных школьников.


Опубликовано: 13:43 20/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Питание детей по-прежнему в центре внимания
  • На пороге нового продуктового скандала
  • Местный налог для столичных казино повышен до 200 тысяч леев
  • Кишинев на пороге нового продуктового скандала (ВИДЕО)
  • Родители, возмущенные некачественной едой в столичных детсадах, устроили пр ...







    • Все новости

    Счетная палата проведет финансовый аудит 5 кишиневских комбинатов школьного питания
    Ион Чебан: Муниципалитет может отчитаться за каждый лей, потраченный зимой на обслуживание улиц
    Экономический обозреватель: Кишиневский аэропорт достался концессионеру абсолютно бесплатно
    Генпримар Кишинева подписал соглашение о сотрудничестве с НАЦ
    Авторитетный американский аналитик Владимир Сокор: Руководителем операции по разрушению парламентского большинства является Плахотнюк
    Американский политический аналитик: Утверждение, что правительство Кику провалилось – чистый популизм
    Богдан Цырдя: Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на Порошенко в связи с предательством Родины!
    Проекту по системе электронной оплаты проезда в столичном транспорте дан “зеленый свет”
    Игорь Додон пригласит на переговоры лидеров парламентских партий, за исключением группировки Шор-Канду
    Игорь Додон: Илан Шор будет сидеть в тюрьме - в Молдове или Израиле
    Президент наградит медиков, борющихся с COVID-19
    На Александра Стояногло пытаются надавить, после заявлений о краже миллиарда
    Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
    Глава государства: "Бандитская группировка Канду-Плахотнюка-Шора всеми силами пытается вернуть свое господство"
    Президент: «Мафия» Шора и Плахотнюка попытается помешать правительству Кику вернуть аэропорт государству
    В Молдове выявлено 202 новых случая заражения COVID-19
    Кишиневский Муниципальный совет утвердил мандат нового советника ПСРМ
    Хорошие новости для жителей столицы - Кишинев получит новые автобусы и троллейбусы
    Майя Санду пригрозила СМИ судом. Лидер ПДС отрицает получение конвертов от Влада Филата
    Президент Игорь Додон: Молдова намерена углублять взаимодействие с ЕАЭС
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV