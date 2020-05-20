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Ион Чебан: Муниципалитет может отчитаться за каждый лей, потраченный зимой на обслуживание улиц


На очистку улиц и тротуаров столицы нынешней зимой было потрачено лишь 1,5 млн леев из запланированных 30, и у муниципалитета есть отчеты о проведении работ за каждый день.

Об этом в ходе телепередачи «Главное» на канале TVC 21 заявил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что в Кишиневе 900 улиц, а на обслуживание одной улицы за всю зиму необходимо около 138 леев в день.

Столичный градоначальник обратил внимание, что прошлой зимой, которая также была не особо суровой, на эти цели было потрачено 15 млн леев, еще годом ранее – 18 млн леев. Этой зимой практически не было снега, но были минусовые температуры, из-за чего образовывалась наледь.

– Отмечу для всех интересующихся: у примэрии есть подробный отчет о проведенных работах за каждый день: кто, что, где конкретно, что и почему сыпал. По тротуарам и дорогам. Какая была температура, какие машины были задействованы, – также есть GPS-архив по каждой машине. Общий отчет за весь период есть на сайте примэрии Кишинева, – добавил Чебан.


Опубликовано: 13:40 20/05/2020

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