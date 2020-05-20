Кишиневский аэропорт достался концессионеру абсолютно бесплатно, а свои инвестиционные обязательства он финансирует, в том числе, и за счет сбора в 9 евро, взимаемых с каждого пассажира. Такое положение дел молдавское общество считает несправедливым. Мнение высказал экономический обозреватель Олег Косых в передаче «Acces direct» на телеканале NTV-Moldova.



- Пассажиропоток до коронавирусного кризиса приближался к 3 млн. в год. Только по этой статье концессионер получал порядка 30 млн. евро в год. За 49 лет эта сумма составит 1,5 млрд. евро. При этом он обязался инвестировать порядка 240 млн. евро. Получается, что заявленную модернизацию финансируем все мы- жители Молдовы, которые летают самолетами, а не инвестор, как это было заявлено. Мне кажется, такое положение дел не совсем справедливо, - считает Олег Косых.



По мнению экономиста Романа Киркэ, договор о концессии кишиневского аэропорта был подписан в нетранспарентных условиях, а государство в обмен на утрату контроля над прибыльным инфраструктурным объектом не получило ничего взамен.