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Экономический обозреватель: Кишиневский аэропорт достался концессионеру абсолютно бесплатно


Кишиневский аэропорт достался концессионеру абсолютно бесплатно, а свои инвестиционные обязательства он финансирует, в том числе, и за счет сбора в 9 евро, взимаемых с каждого пассажира. Такое положение дел молдавское общество считает несправедливым. Мнение высказал экономический обозреватель Олег Косых в передаче «Acces direct» на телеканале NTV-Moldova.

- Пассажиропоток до коронавирусного кризиса приближался к 3 млн. в год. Только по этой статье концессионер получал порядка 30 млн. евро в год. За 49 лет эта сумма составит 1,5 млрд. евро. При этом он обязался инвестировать порядка 240 млн. евро. Получается, что заявленную модернизацию финансируем все мы- жители Молдовы, которые летают самолетами, а не инвестор, как это было заявлено. Мне кажется, такое положение дел не совсем справедливо, - считает Олег Косых.

По мнению экономиста Романа Киркэ, договор о концессии кишиневского аэропорта был подписан в нетранспарентных условиях, а государство в обмен на утрату контроля над прибыльным инфраструктурным объектом не получило ничего взамен.


Опубликовано: 13:38 20/05/2020

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