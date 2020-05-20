Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан намерен сделать примарию столицы максимально прозрачным учреждением.



В этом контексте 20 мая им было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным центром.



Целью соглашения является предотвращение коррупции в примарии Кишинева и борьба с ней, укрепление неподкупности должностных лиц и сотрудников местной публичной администрации, а также продвижение стандартов неподкупности в местной публичной администрации.



Чебан отметил, что для борьбы с этим пороком деятельность и услуги примарии Кишинева в настоящее время переносятся на онлайн-платформы с целью минимизации влияния человеческого фактора.



– Я заинтересован в том, чтобы в местной публичной администрации продолжалась позитивная динамика по предотвращению коррупции и борьбе с ней. Мы стремимся сэкономить общественные деньги и сделать действия примарии Кишинева прозрачными. Государственные служащие должны быть честными людьми, работающими эффективно и действенно. Я буду и далее прикладывать усилия для полного искоренения коррупции, – заявил столичный градоначальник.



Стоит отметить, что ранее примария Кишинева заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным органом по неподкупности.