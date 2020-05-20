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Авторитетный американский аналитик Владимир Сокор: Руководителем операции по разрушению парламентского большинства является Плахотнюк


Операцию по разрушению парламентского большинства, начатую группой «Pro Moldova» и партией «Шор», возглавляет беглый олиграх Влад Плахотнюк. К такому выводу пришел аналитик Владимир Сокрор в интервью для радиостанции «Europa Liberă».

- Он наступает, а остальные политические игроки защищаются. Олигархический реванш возглавляет Андриан Канду, за спиной которого маячат Влад Плахотнюк и Илан Шор. Канду в данный момент обладает стратегической инициативой. Действуя в интересах Плахотнюка и Шора, Канду спланировал и успешно ведет наступление, - отмечает Сокор.

По его мнению, Канду и олигархи пользуются взаимной враждой между политическими силами в Кишиневе.

- Чтобы не допустить реванша, мне кажутся необходимыми два действия, причем, очень элементарные. Во-первых, партии «Платформа ДА» и ПДС должны немедленно поддержать заявления прокурора Стояногло, во-вторых, лидеры двух партий должны публично примириться. Без поддержки антикоррупционных мер, объявленных Стояногло, и без публичного примирения на основе общей программы двух партий – мы даром говорим, - заключил Владимир Сокор.


Опубликовано: 12:00 20/05/2020

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