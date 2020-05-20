

Авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди:



«Украинские СМИ пишут о том, что Генпрокуратура завела уголовное дело на Порошенко в связи с предательством Родины!



Это ответка Байдену от Трампа. Также это говорит о переориентации администрации Зеленского. Глобалисты, мягко говоря, получают первый серьезный удар на Украине.



Вообще, надо признать, что Трамп умеет отвечать.



Его обвиняли демократы в "сексуальных домогательствах" - любимая фишка либералов для уничтожения врагов. Теперь Байден, который рукоплескал кампании "Me too", обвиняется в домогательствах, да еще и к трансгендеру!



Его обвиняли в коррупции... Теперь сам Байден и его сын завязли в украинском кейсе с компанией Burisma! И там пруфы железные, не отвертишься. Сын Байдена Хантер получил минимум 5-10 млн баксов!



Трампа обвиняли в работе на Россию? Так теперь сам Байден обвиняется в обслуживании интересов Китая!



В этой связи нам крайне интересен кейс Плахотнюка. Помпео утверждал, что его нахождение в США нежелательно. Но демократы посредством глубинных структур из ФБР держат его в качестве "свидетеля", то есть сливщика информации на российскую элиту и на молдавских политиков. Он нужен, чтобы добить ПСРМ и Игоря Додона и открыть дорогу к президентству для М.Санду.



Но нужно ли это самому Трампу? Он может быть интересен Трампу лишь как фактор дискредитации демократов и администрации Обамы. Потом его выбросят, как использованный материал.



Проще говоря, нельзя исключать, что если Генпрокуратура представит доказательства, Плахотнюка выдадут. До сих пор не выдавали по вышеуказанным причинам. Да и само дело, заведенное В.Морарем, - это филькина грамота, попытка отмазать Плахотнюка! И американцы это сразу заметили.



На самом деле, Порошенко и Плахотнюк - это один кейс. Если начали давить Порошенко, значит и для Плахотнюка плохой звоночек.



В этом контексте хочется отметить, что проект ПРО Молдова, как и Шор, - на волоске. Скорее всего, их дни могут быть сочтены. Спасти их может только чудо...



P.S. Да, дела у Порошенко плохи. Как и у Плахотнюка, Шора и Канду. Возможно, Трамп начинает зачистку от олигархических групп Клинтона и демократов?



В любом случае, синхронизация действий видна. Теперь внимательно смотрим, кто будет бить по генпрокурору Стояногло. Это и есть мафия!!!».











