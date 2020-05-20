В ходе заседания столичного мунсовета накануне, 19 мая, была создана рабочая группа, которая займется проектом по системе электронной оплаты проезда в общественном транспорте.



Впоследствии это предполагает запуск государственно-частного партнерства, которое позволит столице перейти на новый этап развития.



Цель рабочей группы – найти критерии и методы применения государственно-частного партнерства и утвердить общие условия для реализации самого проекта.



Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, система электронной оплаты проезда охватит все категории пассажиров общественного транспорта и предоставит альтернативные способы проверки документов для поездки. Она будет внедрена на всех автобусных и троллейбусных маршрутах.



– Раньше об этом проекте говорили много, но он оставался лишь на уровне обсуждений. Я надеюсь, что у нас все получится, потому что настало время стать развитой столицей, – подчеркнул генпримар.