Проекту по системе электронной оплаты проезда в столичном транспорте дан “зеленый свет”
В ходе заседания столичного мунсовета накануне, 19 мая, была создана рабочая группа, которая займется проектом по системе электронной оплаты проезда в общественном транспорте.
Впоследствии это предполагает запуск государственно-частного партнерства, которое позволит столице перейти на новый этап развития.
Цель рабочей группы – найти критерии и методы применения государственно-частного партнерства и утвердить общие условия для реализации самого проекта.
Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, система электронной оплаты проезда охватит все категории пассажиров общественного транспорта и предоставит альтернативные способы проверки документов для поездки. Она будет внедрена на всех автобусных и троллейбусных маршрутах.
– Раньше об этом проекте говорили много, но он оставался лишь на уровне обсуждений. Я надеюсь, что у нас все получится, потому что настало время стать развитой столицей, – подчеркнул генпримар.
Впоследствии это предполагает запуск государственно-частного партнерства, которое позволит столице перейти на новый этап развития.
Цель рабочей группы – найти критерии и методы применения государственно-частного партнерства и утвердить общие условия для реализации самого проекта.
Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, система электронной оплаты проезда охватит все категории пассажиров общественного транспорта и предоставит альтернативные способы проверки документов для поездки. Она будет внедрена на всех автобусных и троллейбусных маршрутах.
– Раньше об этом проекте говорили много, но он оставался лишь на уровне обсуждений. Я надеюсь, что у нас все получится, потому что настало время стать развитой столицей, – подчеркнул генпримар.
Опубликовано: 10:36 20/05/2020
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