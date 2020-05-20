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Проекту по системе электронной оплаты проезда в столичном транспорте дан “зеленый свет”


В ходе заседания столичного мунсовета накануне, 19 мая, была создана рабочая группа, которая займется проектом по системе электронной оплаты проезда в общественном транспорте.

Впоследствии это предполагает запуск государственно-частного партнерства, которое позволит столице перейти на новый этап развития.

Цель рабочей группы – найти критерии и методы применения государственно-частного партнерства и утвердить общие условия для реализации самого проекта.

Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, система электронной оплаты проезда охватит все категории пассажиров общественного транспорта и предоставит альтернативные способы проверки документов для поездки. Она будет внедрена на всех автобусных и троллейбусных маршрутах.

– Раньше об этом проекте говорили много, но он оставался лишь на уровне обсуждений. Я надеюсь, что у нас все получится, потому что настало время стать развитой столицей, – подчеркнул генпримар.


Опубликовано: 10:36 20/05/2020

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