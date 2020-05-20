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Игорь Додон пригласит на переговоры лидеров парламентских партий, за исключением группировки Шор-Канду


Президент Игорь Додон начнет переговоры с лидерами парламентских партий, за исключением группировки Шор-Канду, для поиска выхода из сложившейся ситуации. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

– Если в ближайшее время уйдут еще несколько депутатов и мы увидим, что нет парламентского большинства, я в тот же день, могу и раньше, приглашу всех руководителей парламентских партий – Гречаный, Филипа, Санду и Нэстасе. За исключением Шора, Канду – их я не буду приглашать. Мы должны будем решить, что делать в этой ситуации: разрешаем мафии опять разыграть нас как “кошки-мышки”, либо принимаем принципиальное решение – всё это почистить через выборы или можно договориться по-другому. Проводим президентские выборы, честно, открыто. Пусть будут все кандидаты, и народ выберет. А после, если увидим, что не можем идти дальше в такой формуле, распускаем парламент и идем на досрочные выборы, – сказал Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что “сегодня в политической жизни Молдовы есть три большие группы: действующее парламентское большинство, правые партии и бандиты, которые были у власти до июня 2019 года и держали всю страну в страхе”.

– И если бы не события прошлого года, мы бы от Плахотнюка не избавились. Я пошел на этот риск, взял на себя этот груз и эту ответственность осознанно, чтобы освободить страну от мафии.

Понимая, что мы продвинулись в расследовании кражи миллиарда и сдачи в концессию аэропорта, и что они не смогут договориться ни со мной, ни с правыми, на том этапе, эти бандиты решили купить в парламенте 24-25 депутатов, чтобы ни у кого без них не было большинства, и играть на противоречиях. Плахотнюк это уже делал в 2010 году, когда играл между Ворониным и Филатом, а потом разрушил всех.

То, что происходит сейчас, — очень опасно для Молдовы. Канду и Шор — лишь марионетки, кукловод — другой. Мы знаем его имя и знаем, чего он хочет добиться — вернуть себе прежнюю роль в политике. А правых хотят использовать в этой игре против президента и социалистов, а потом против них самих.

Процессы, которые сейчас происходят, могут вернуть нашу страну в период до июня 2019 года. Мы должны не допустить этого”, – сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 10:33 20/05/2020

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