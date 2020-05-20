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Игорь Додон: Илан Шор будет сидеть в тюрьме - в Молдове или Израиле


Президент Игорь Додон заявил, что обсудил с израильским премьер-министром Беньямином Натаньяху возможность экстрадации Илана Шора. По словам главы государства, израильские власти заявили, что после того, как будет озвучен окончательный вердикт по этому делу, существуют два пути: или он будет выдан Молдове, или будет отбывать наказание на Израиле.

Президент заявил, что после вынесения окончательного приговора судебное решение передадут в Израиль – вместе с ходатайством о выдаче Илана Шора Молдове.

Судебное заседание по делу о банковском хищении пройдет 22 мая.

Напомним, что Илан Шор был осужден на 7,5 лет судом первой инстанции. Также Генеральный прокурор сообщил, что в отношении Илана Шора будет выдвинуты новые обвинения.


Опубликовано: 10:28 20/05/2020

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