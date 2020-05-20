Президент наградит медиков, борющихся с COVID-19
Сотни медиков, которые борются с COVID-19, будут награждены президентом страны Игорем Додоном.
Во время передачи на телеканале Accent TV глава государства сообщил, что готовится подписать указ о награждении нескольких сотен медицинских работников, которые героически борются с коронавирусом.
Игорь Додон заявил, что церемония награждения пройдет в День медицинского работника и фармацевта, который отмечается в третье воскресенье июня.
Президент подтвердил, что 2020 год станет Годом медицинского работника.
- Я думаю, что в условиях пандемии и того, как медицинские работники проявили себя, это будет хорошим делом, - сказал Додон.
Во время передачи на телеканале Accent TV глава государства сообщил, что готовится подписать указ о награждении нескольких сотен медицинских работников, которые героически борются с коронавирусом.
Игорь Додон заявил, что церемония награждения пройдет в День медицинского работника и фармацевта, который отмечается в третье воскресенье июня.
Президент подтвердил, что 2020 год станет Годом медицинского работника.
- Я думаю, что в условиях пандемии и того, как медицинские работники проявили себя, это будет хорошим делом, - сказал Додон.
Опубликовано: 09:59 20/05/2020
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