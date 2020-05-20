Сотни медиков, которые борются с COVID-19, будут награждены президентом страны Игорем Додоном.



Во время передачи на телеканале Accent TV глава государства сообщил, что готовится подписать указ о награждении нескольких сотен медицинских работников, которые героически борются с коронавирусом.



Игорь Додон заявил, что церемония награждения пройдет в День медицинского работника и фармацевта, который отмечается в третье воскресенье июня.



Президент подтвердил, что 2020 год станет Годом медицинского работника.



- Я думаю, что в условиях пандемии и того, как медицинские работники проявили себя, это будет хорошим делом, - сказал Додон.