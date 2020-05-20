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Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
 

На Александра Стояногло пытаются надавить, после заявлений о краже миллиарда


На генерального прокурора Александра Стояногло пытаются надавить, после заявлений о краже миллиарда. Об этом президент Игорь Додон заявил на телеканале Accent TV. 

– Буквально послезавтра, в четверг, в КС будет рассматриваться интересный запрос об аннулировании некоторых законодательных изменений, на основании которых был конкурс, и Стояногло был избран генеральным прокурором. А 25 мая будет рассматриваться в суде обращение одного из кандидатов – он требует отменить конкурс, в результате которого был избран Стояногло. То есть, после того, как прокурор пошёл жестко, вот эта группировка, мафия, понимая, что не может с ним договориться, не может его “прессануть”, решила прибегнуть к тем же методам, что и всегда.  Я очень надеюсь, что КС не будет вмешиваться в эти политические процессы. С другой стороны, через суд, через аннулирование конкурса, в понедельник как-то попытаются отстранить Стояногло, – сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 09:12 20/05/2020

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