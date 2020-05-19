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Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
 

Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"


Илан Шор может быть экстрадирован из Государства Израиль, и привлечен к ответственности за свои преступления в Республике Молдова. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в эфире программы "Дело принципа" на нашем телеканале, пояснив, что этот вопрос он неоднократно обсуждал с властями Израиля, которые, в свою очередь, готовы сотрудничать.


«Я общался с руководством Израиля несколько раз по этому поводу. У меня был и официальный визит, я и в январе был в Израиле. Я задавал этот вопрос на встрече с премьер-министром, с президентом. Они четко сказали: если у вас есть обвинительный приговор окончательный, мы готовы рассмотреть. Вариантов два, они мне сказали – есть у нас случаи, когда мы выдаем, либо будет сидеть у нас. Других вариантов нет. Поэтому, как только у нас будет окончательный приговор, а он будет в ближайшее время, я думаю – я надеюсь даже на этой неделе 22 мая в пятницу, в Кагуле будет заседания и я надеюсь, будет поставлена точка в этом вопросе. И как только будет окончательный приговор мы его передаем израильским властям и у них два варианта либо передать, либо посадить там. Других вариантов нет», - заявил глава государства.


Опубликовано: 21:22 19/05/2020

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