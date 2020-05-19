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Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
 

Глава государства: "Бандитская группировка Канду-Плахотнюка-Шора всеми силами пытается вернуть свое господство"



Бандитская группировка Канду-Шора-Плахотнюка всеми силами пытается вернуть свое господство и захватить страну, как это было до июня 2019 года. Об этом президент Игорь Додон заявил в эфире программы на телеканале ACCENT TV.

Президент также подчеркнул, что такая ситуация может снова привести к дестабилизации в стране, поэтому так важно не допустить этого.

«Может, некоторые забыли, но я хочу им напомнить, как было при Плахотнюке: как закрывали бизнес, как шепотом говорили на кухне. Был полный страх. То, что происходит сейчас, – из той же оперы», - заявил Игорь Додон.



Опубликовано: 21:14 19/05/2020

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