

Бандитская группировка Канду-Шора-Плахотнюка всеми силами пытается вернуть свое господство и захватить страну, как это было до июня 2019 года. Об этом президент Игорь Додон заявил в эфире программы на телеканале ACCENT TV.



Президент также подчеркнул, что такая ситуация может снова привести к дестабилизации в стране, поэтому так важно не допустить этого.



«Может, некоторые забыли, но я хочу им напомнить, как было при Плахотнюке: как закрывали бизнес, как шепотом говорили на кухне. Был полный страх. То, что происходит сейчас, – из той же оперы», - заявил Игорь Додон.



