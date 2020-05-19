«Мафия» Шора и Плахотнюка попытается сделать все возможное для того, чтобы правительство Кику не довело до конца ситуацию с возвратом государству Международного кишиневского аэропорта. Об этом в эфире программы «Дело принципа» на телеканале ACCENT TV заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



По словам главы государства, парламентская мафия попытается скупить еще несколько депутатов, чтобы заполучить большинство и отправить в отставку правителтство.



«Вопрос в том, сыграют ли правые – Санду и Нэстасе, в эту игру Шора и Канду?» - сказал глава республики.