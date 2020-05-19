Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
 

Президент: «Мафия» Шора и Плахотнюка попытается помешать правительству Кику вернуть аэропорт государству


«Мафия» Шора и Плахотнюка попытается сделать все возможное для того, чтобы правительство Кику не довело до конца ситуацию с возвратом государству Международного кишиневского аэропорта. Об этом в эфире программы «Дело принципа» на телеканале ACCENT TV заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

По словам главы государства, парламентская мафия попытается скупить еще несколько депутатов, чтобы заполучить большинство и отправить в отставку правителтство.

«Вопрос в том, сыграют ли правые – Санду и Нэстасе, в эту игру Шора и Канду?» - сказал глава республики.


Опубликовано: 21:06 19/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Глава государства: "Бандитская группировка Канду-Плахотнюка-Шора всеми сил ...
  • Президент: Кишиневский аэропорт вернется в собственность государства
  • Президент: Правительство Санду не предприняло никаких действий по возврату ...
  • Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочны ...
  • ДОДОН: ЛУЧШЕ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ, ЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАХОТНЮКА И ШОРА







    • Все новости

    Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
    Глава государства: "Бандитская группировка Канду-Плахотнюка-Шора всеми силами пытается вернуть свое господство"
    Президент: «Мафия» Шора и Плахотнюка попытается помешать правительству Кику вернуть аэропорт государству
    В Молдове выявлено 202 новых случая заражения COVID-19
    Кишиневский Муниципальный совет утвердил мандат нового советника ПСРМ
    Хорошие новости для жителей столицы - Кишинев получит новые автобусы и троллейбусы
    Майя Санду пригрозила СМИ судом. Лидер ПДС отрицает получение конвертов от Влада Филата
    Президент Игорь Додон: Молдова намерена углублять взаимодействие с ЕАЭС
    Ион Кику: Мы направили письмо Российской Федерации для возможного начала переговоров по кредитному соглашению
    Ион Чебан: Сквер у театра им. М. Эминеску будет реабилитирован, “Арбат” переедет в другое место
    Правительство расширяет программу субсидирования процентных ставок для экономических агентов
    Генпримар об эвакуации экономических агентов из подземных переходов: Это злостные неплательщики
    Лидеры стран ЕАЭС начали саммит в режиме видеоконференции
    Богдан Цырдя: Про воскресный протест комбатантов
    ПСРМ обратилась в КС, чтобы выяснить, можно ли организовать президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими
    Блогер: Майя Санду каждый месяц получала три конверта с деньгами от Филата и Шора
    Ион Кику: В мае 2020 года ежедневные потери госбюджета составляют 52 млн леев
    Богдан Цырдя: «На основании «фейка» хотят отстранить президента, чтобы сохранить аэропорт в руках Шора и Плахотнюка!»
    В центре столицы появилась выделенная полоса для общественного транспорта
    COVID-19: 2508 пациентов полностью вылечились от коронавируса
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV