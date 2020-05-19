



Вероятность прекращения существования парламентского большинства допускает и глава государства Игорь Додон. Президент считает, что выходом из такой ситуации могут быть досрочные парламентские выборы, на которых население скажет свое слово и решит, кто достоин должности депутата, а кто засиделся в теплом кресле. Додон отмечает, что голосование можно провести одновременно с президентскими выборами.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Если в ближайшее время ещё несколько депутатов уйдут и не будет стабильного парламентского большинства, тогда те, которые эти процессы запустили, должны нести ответственность. Потому что мы входим в политический кризис и я как президент начну переговоры со всеми кроме этой группировки, для того чтобы мы нашли со всеми выход из этой ситуации. Выход №1 это создание другого парламентского большинства, и правительства. Второй вариант – договориться о том, чтобы провести досрочные парламентские выборы совместно с президентскими, если КС одобрит. Или проводим президентские, после президентских распускаем парламент и проводим досрочные выборы в парламент. Таким образом вся эта «перхоть» будет сметена. Они не пройдут в парламент, и мы разберемся раз и навсегда с этим, и такие схемы останутся в прошлом».