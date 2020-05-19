



Группировка «Канду-Шор» попытается оспорить назначение Александра Стояногло на должность генерального прокурора через Конституционный Суд. Об этом заявил президент страны в эфире авторской передачи Людмилы Бельченковой «Дело Принципа», которая выходит на нашем телеканале. Игорь Додон пояснил, что некоторым депутатам не нравится, что расследование «кражи миллиарда» сдвинулось с мертвой точки, а правительство близко к возвращению государству аэропорта, вот почему именно сейчас началось давление на президента, генпрокурора и кабинет министров.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Основная борьба только начинается. Чем дальше мы будем продвигаться по миллиарду, аэропорту и по другим схемам тем больше будет таких скандальных разоблачений в скобках и давлений на президента. Потому что давление в первую очередь идёт на меня».



Почему группировка Канду-Шор активизировалась именно сейчас? Игорь Додон считает, что это связано с подвижками генпрокуратуры в расследовании «кражи миллиарда» и также с тем, что правительство близко к возвращению Кишинёвского аэропорта государству.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Поэтому они и все зашевелились. Для чего они бросают такие деньги на подкуп депутатов и так далее? Они хотят выиграть время. Им нужно чтобы мы не успели довести до конца дело с аэропортом, в надежде, что суды не пойдут по миллиарду. Задача выиграть время: неделю, две, три, месяц. А потом, получив какой-то пакет депутатов начинать переговоры то с нами, то с правыми».



Додон отметил, что у группировки Канду-Шор сейчас три цели: президент, правительство и генпрокурор.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Атака по генпрокурору почему? Потому что, по сравнению с остальными генпрокурорами Молдовы за последние 10 лет, у него есть характер, четкая позиция, и он будет идти до конца. Несмотря ни на что. Поэтому они пытаются на него надавить. Буквально послезавтра, в четверг, в КС будет рассматриваться интересный запрос: об аннулировании некоторых законодательных изменений, на основании которых был конкурс и был избран генпрокурором Стояногло. Понимаете, для чего это делается?



Дальше - больше. Глава государства отметил, что 25 мая в Конституционном Суде будет рассматриваться обращение одного из кандидатов в генпрокуроры, который намерен оспорить результаты конкурса, по итогам которого генпрокурором был избран Александр Стояногло.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«То есть вы понимаете? После того, как Стояногло пошел жестко, эта группировка: мафия, понимая что не может с ним договориться, или надавить на него, с одной стороны будет пытаться через КС, это их методы. Надеюсь, КС понимает, и не будет вмешиваться в эти политические процессы. С другой стороны они попытаются аннулировать конкурс через суд и аннулировать конкурс, тем самым отстранив Стояногло».