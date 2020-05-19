



Илан Шор может быть экстрадирован из Государства Израиль, и привлечен к ответственности за свои преступления в Республике Молдова. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, пояснив, что этот вопрос он неоднократно обсуждал с властями Израиля, которые, в свою очередь, готовы сотрудничать.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я общался с руководством Израиля несколько раз по этому поводу. У меня был и официальный визит, я и в январе был в Израиле. Я задавал этот вопрос на встрече с премьер-министром, с президентом. Они четко сказали: если у вас есть обвинительный приговор окончательный, мы готовы рассмотреть. Вариантов два, они мне сказали – есть у нас случаи, когда мы выдаем, либо будет сидеть у нас. Других вариантов нет. Поэтому, как только у нас будет окончательный приговор, а он будет в ближайшее время, я думаю – я надеюсь даже на этой неделе 22 мая в пятницу, в Кагуле будет заседания и я надеюсь, будет поставлена точка в этом вопросе. И как только будет окончательный приговор мы его передаем израильским властям и у них два варианта либо передать, либо посадить там. Других вариантов нет».