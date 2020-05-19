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COVID-19: 2508 пациентов полностью вылечились от коронавируса
 

В Молдове выявлено 202 новых случая заражения COVID-19


По данным на вечер 19 мая, в Республике Молдова подтверждено 202 новых случая заражения коронавирусом. Количество зараженных составило 6340 человек.

Таковы данные по результатам обработки 1288 тестов на выявление опасной инфекции.

Полное число излечившихся составило 2508 человек.

Количество летальных исходов достигло 221.


Опубликовано: 19:34 19/05/2020

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