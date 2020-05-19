



Новые троллейбусы и автобусы появятся на улицах столицы. Кишинёвский Муниципальный Совет поддержал предложение генерального примара Иона Чебана приобрести до две тысячи двадцать третьего года более трёхсот единиц общественного транспорта.



Советники на сегодняшнем заседании одобрили предложение рабочей группы, предусматривающее приобретение уже в этом году 100 новых автобусов и 18 троллейбусов с гармошкой. Ещё 30 новых троллейбусов соберут непосредственно в Кишинёве. Генпримар Ион Чебан отметил, что проект был одобрен в его изначальном виде, предложенном ещё несколько месяцев назад, а все поправки, на которых так настаивали некоторые фракции в совете – в итоге приняты не были.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«За поправки не проголосовали, они не были полностью поддержаны, соответственно, остается первоначальный проект, представленный автором. Это означает, что мы должны поздравить жителей Кишинева и всех муниципальных советников с тем, что за этот проект проголосовали».



На втором этапе проекта для столицы запланирована покупка ста пятидесяти автобусов, семидесяти троллейбусов обычных и двадцати с так называемой “гармошкой”.