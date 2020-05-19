



Закончилось действие режима Чрезвычайного Положения, но цирк, как и многие другие общественные места, пока остается закрытым. Однако его жизнь не останавливается ни на минуту. О том, как протекает жизнь под куполом, узнавала Илона Ведрашко.



В пустой гримёрке аккуратно развешаны костюмы, заброшены шарики и красные клоунские носы, а на двери вывеска «Уважаемые зрители, в связи с пандемией программа «Буба – король развлечений» была аннулирована».



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«На малой арене кишиневского цирка этим летом не будет слышен смех детей, не будут выступать клоуны и фокусники, а все потому, что отменили летнюю программу из-за эпидемии коронавируса, но артисты надеются, что следующий выход на сцену будет уже этой осенью».



Так сказать – антракт господа. Но жизнь за цирковыми кулисами - есть.



Александр Русу, директор кишиневского цирка

«У нас есть возможность, чтобы артисты здесь готовились. Но, к сожалению, в данной ситуации в котором находится предприятие это очень сложно. Мы проводим профилактические работы, сейчас в период карантина, то есть работа кипит, продолжается, не смотря на, все что происходит».



На данный момент в цирке занимаются организационной работой. Профилактика аппаратуры, работа с документами, и конечно, организация работ по долгожданной реконструкции большой арены. Напомним, в прошлом году был сделан подробный анализ состояния всего здания Кишинёвского цирка. Министерство образования, культуры и исследований дало понять, что в первую очередь работы сосредоточат на ремонте центральной арены и крыши над ней.



«Процесс запущен, проводят тендеры, выбирают подрядчика, и соответственно тех, кто должны проводить те или иные работы. – То есть мы можем сказать, что процесс не заморозился? Нет, конечно, то есть. Данный процесс, инвесторы сами заинтересованы и мы как бенефициары тоже заинтересованы, чтобы запустилась большая арена, и я могу представить, как этого ждут и жители Кишинева».



Так же администрация цирка занимается и подготовкой новой программы. Уже этой осенью на малую арену собираются пригласить артистов из разных уголков мира, чтобы порадовать своих зрителей: больших и маленьких. А откуда именно приедут циркачи, останется для зрителей сюрпризом.



Александр Русу, директор кишиневского цирка

«Пусть это будет лучше сюрпризом, в связи с тем, что сейчас ведутся переговоры, мы готовимся для того чтобы могли запуститься и этот зал был полон детей и родителей улыбок и хорошего настроения».



Премьеру новой программы панируют на середину сентября. В цирке уверены, что она вызовет радостный восторг у зрителей, особенно у малышей, чьи улыбки – бесспорный приоритет циркового искусства!