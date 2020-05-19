



Ещё 202 случая заражения коронавирусом подтверждено в Молдове 19 мая. Министр здравоохранения труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну уточнила, что за сутки было сделано одна тысяча двести восемьдесят восемь тестов, всего с начала эпидемии их было сделано более 40 с половиной тысяч. Большинство новых случаев заражения выявлено за сутки в Кишиневе – 77 и в Сороках – 22 и именно в этих муниципиях, по словам министра, появились микроочаги заражения.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«К сожалению, в таких административно-территориальных единицах, как Кишинев, Сороки и Штефан-Водэ зарегистрированы микроочаги семейного типа. Это должно сделать нас более внимательными и более ответственными. Мы должны проявлять не только личную, но и коллективную ответственность. Мы должны продолжать следовать всем рекомендациям, исходящим от системы здравоохранения».



Думбрэвяну рассказала и о проблемах в сотрудничестве с приднестровскими коллегами, которые, почему-то, отказываются предоставлять данные о количестве вылечившихся от коронавируса пациентов.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«В цифры, предоставляемые ежедневно Минздравом, включены данные о количестве подтвержденных случаев заражения и летальных исходах, случившихся на левом бьерегу Днестра, однако, нам не предоставляются данные о выздоровевших жителях приднестровского региона. Поэтому, при посредничестве Бюро по миграции, нам удается получать эти данные для того, чтобы не страдала статистическая картина, и чтобы Молдова могла предоставлять достоверную и реальную информацию».



По данным на 19 мая, в нашей стране общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 6 340, из которых 3 611 - активные. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 221 человек. Общее число выздоровевших - 2 508.