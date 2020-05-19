



Депутаты Партии социалистов направили в Конституционный Суд запрос по поводу возможности одновременного проведения президентских и досрочных парламентских выборов. Депутат-социалист Василий Боля, подавший запрос, уточнил, что согласно решению КС от декабря 2015 года, если невозможно утвердить правительство в последние 6 месяцев действия мандата президента, то он может распустить парламент и объявить проведение досрочных выборов.



ВАСИЛИЙ БОЛЯ – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Проведение выборов и президентских, и досрочных парламентских, будет означать и расходование меньше денег, но и тем самым, мы сумеем не допустить развязывания политического кризиса, который может произойти в РМ из-за действий парламентской оппозиции. Одной из прерогатив КС является предложение решений для урегулирования критических ситуаций, которые могут появиться в нашей стране. Одна из обязанностей судей КС – урегулировать кризисы, а не провоцировать их. Поэтому мы, аргументируя этот запрос, надеемся, что КС вынесет положительный вердикт».