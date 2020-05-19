



«Мы твердо намерены углублять наше взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и расширять повестку сотрудничества», - заявил президент Молдовы Игорь Додон в своем выступлении на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он поблагодарил всех, кто помог и продолжает помогать нашей стране в борьбе с коронавирусом». Отдельно Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина, подчеркнув, что пандемия ещё раз дала возможность увидеть, кто настоящие друзья Молдовы. Подробнее о заседании в нашем сюжете.



Два года назад Республика Молдова стала государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе, и Молдове есть, что предложить для улучшения жизни населения стран-членов ЕАЭС, уверен Игорь Додон. Он напомнил, что правительство нашей страны назначило своего официального представителя при Евразийской экономической комиссии.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы твердо намерены углублять наше взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и расширять повестку сотрудничества. Молдова имеет возможность поставлять в свежем и переработанном виде продукты, производство которых в странах Евразийского экономического союза пока не обеспечивает полностью потребности своих граждан. Для этого Молдова может подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только посредством прямых поставок продуктов на рынки стран Союза, но и посредством создания совместных производств, формирования производственно-торговых цепочек».



Глава государства подчеркнул, что и Молдова заинтересована в ЕАЭС, и этот интерес вызван его привлекательной экономической повесткой, со свободным передвижением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Очень перспективными направлениями сотрудничества, на наш взгляд, являются внедрение евразийских технологических платформ, цифровой повестки стран Евразийского экономического союза, развитие промышленной кооперации».



Президент очень позитивно оценил начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия Банка с нашей страной: агропромышленный комплекс, дорожная инфраструктура, энергетика и продвижение взаимной торговли.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу подчеркнуть – мы настроены успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам. Как государство-наблюдатель мы заинтересованы и готовы участвовать во многих программах и проектах Евразийского экономического союза. Но для этого нужны специальные механизмы и инструменты, чтобы наши производители, экспортеры, работники смогли реально подключиться к реализации евразийских программ и проектов».



В связи с этим, Додон обратился к главам государств-членов ЕАЭС с предложением проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения государств-наблюдателей в реализацию совместных программ и проектов. Также, президент выступил с повторным предложением о проведении некоторых мероприятий стран Союза в Молдове.