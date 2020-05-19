



Реализация национальных программ, направленных на реабилитацию инфраструктуры страны – остановлена не будет. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, подчеркнув, что даже финансовые трудности не заставят руководство Молдовы отказаться от инвестиций в дороги, освещение, водопровод, газопровод и многое другое. Это, по словам Кику необходимо для оживления экономики после кризиса, и уже на завтрашнем заседании правительство примет соответствующие постановления.



На модернизацию инфраструктуры страны в этом году отведено порядка 8 миллиардов леев – пояснил Ион Кику. Из них 5 миллиардов – это инвестиционные проекты, финансируемые зарубежными донорами, и ещё 3 – это вклад национального бюджета страны. Глава кабмина подчеркнул, что, несмотря на сложности, возникшие из-за потери российского кредита – средства для этих проектов будут найдены.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«Завтра на заседании правительства мы утвердим эту программу «Drumuri bune» для населенных пунктов. Это 1 миллиард 350 миллионов леев. В бюджете эти деньги есть. А на следующей неделе уже запустится процедура госзакупок, конкурсов и тендеров. Уже в июне, в конце этого месяца начнутся эти работы».



Ион Кику отметил, что сейчас капитальные инвестиции в инфраструктуру республики – это скорее вынужденная мера.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«Мы воспринимаем капитальные инвестиции как вынужденная мера, не столько как необходимость модернизировать инфраструктуру, это вынужденная для генерирования рабочих мест для людей. Это позволит избежать безработицы, и мы должны найти деньги на это дело».



Премьер-министр пояснил, что кабмин в целях финансирования этих программ, уже в конце мая начнет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества с фондом, а также планируется возобновить переговоры с Россией о заключении нового кредитного соглашения.