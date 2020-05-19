



Политическая дестабилизация обернется катастрофой для страны, которая ещё не вышла из кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, комментируя последние события, происходящие в парламенте Молдовы. Премьер подчеркнул, что если: «подкуп депутатов продолжится, правительство могут отправить в отставку, а без действующего правительства кризис ещё сильнее ударит по людям».



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я не знаю, за что они борются. Думаю, что некоторые это делают за деньги, другие пытаются избежать тюрьмы. Потому что сейчас те, кто входят в состав правительства и в структуры исполнительной власти работают в таком режиме, какой не снился им даже в кошмаре».



Многие критикуют, но никто не готов взять на себя ответственность за управление страной – заявил Кику. Если большинство в парламенте прекратит свое существование, то политический кризис может затянуться на шесть месяцев – до проведения досрочных парламентских выборов. И эти шесть месяцев исполнительная власть будет без необходимых ей для решения проблем людей полномочий.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Ни одно мировое правительство, даже в полных полномочиях, как сейчас у нас, не в состоянии решить все проблемы, и сделать это так, как этого ждет население. А если правительство отправлять в отставку и оставить его без полномочий дальше управлять кризисом – это будет катастрофой».



Для того чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, нужно дееспособное правительство, чьи решения будут поддержаны парламентом страны. А такие решения, будь это поддержка населения, или бизнеса, или медиков – принимаются практически каждый день.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Нынешняя команда проявит максимальную ответственность, не будет делать шагов, которые в той или иной мере спровоцирует ухудшение ситуации. Но правительство это утверждено и уполномочено парламентом.

Если у правительства нет возможности работать, тогда ситуация должна как-то поменяться. Мы будем поступать ответственно, но очень многое зависит от сознания, ответственности и политического класса и депутатов».



Пока Ион Кику не принял окончательного решения, останется ли в должности премьер-министра, если парламентское большинство прекратит существование, но допускает, что может подать в отставку. Но если оппозиция добьется своего и спровоцирует политический кризис в стране, ответственность перед людьми тоже нести им – подытожил премьер-министр.