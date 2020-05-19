Кишиневский Муниципальный совет утвердил мандат нового советника ПСРМ
Муниципальный совет Кишинева утвердил 19 мая мандат муниципального советника Александра Агение по спискам Партии социалистов Республики Молдова.
Александр Агение займет место бывшего советника Никиты Цуркана, который получил мандат депутата парламента и стал членом парламентской фракции ПСРМ.
В Муниципальном совете Александр Агение будет входить в Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, техобслуживанию, транспорту и экологии.
Александр Агение займет место бывшего советника Никиты Цуркана, который получил мандат депутата парламента и стал членом парламентской фракции ПСРМ.
В Муниципальном совете Александр Агение будет входить в Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, техобслуживанию, транспорту и экологии.
Опубликовано: 16:34 19/05/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: