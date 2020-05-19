Муниципальный совет Кишинева утвердил 19 мая мандат муниципального советника Александра Агение по спискам Партии социалистов Республики Молдова.



Александр Агение займет место бывшего советника Никиты Цуркана, который получил мандат депутата парламента и стал членом парламентской фракции ПСРМ.



В Муниципальном совете Александр Агение будет входить в Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, техобслуживанию, транспорту и экологии.