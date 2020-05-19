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Президент Игорь Додон: Молдова намерена углублять сотрудничество с ЕАЭС


Молдова намерена углублять взаимодействие с Евразийским Экономическим союзом. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, выступая в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

- Особый интерес представляют проекты сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Молдова имеет возможность поставлять в свежем и переработанном виде продукты, производство которых в странах Евразийского Экономического союза пока не обеспечивает полностью потребности своих граждан. Для этого Молдова может подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только посредством прямых поставок продуктов на рынки стран Союза, но и посредством создания совместных производств, формирования производственно-торговых цепочек, - заявил Игорь Додон.

Президент Молдовы считает перспективным такие направления сотрудничества, как внедрение евразийских технологических платформ, цифровой повестки стран Евразийского экономического союза, развитие промышленной кооперации.

- Очень позитивно оцениваю начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия Банка с Республикой Молдова. Это агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли. Хочу подчеркнуть: мы настроены успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам, – сообщил президент.

Он также рассказал о заинтересованности Молдовы в участии в программах и проектах Евразийского Экономического союза, предложив главам государств-членов ЕАЭС проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения государств-наблюдателей в реализацию совместных программ и проектов.


Опубликовано: 15:42 19/05/2020

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